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ملف سلامة: ملاحقات أوروبية لأسماء جديدة؟

6
JANUARY
2024
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رفض القضاء في اللوكسمبورغ طلب رفع الحجز عن أصول وحسابات شركتين كان يديرهما ندي رياض سلامة، ثم تنحّى، وعيّن مديراً موقتاً لهما. والشركتان هما: Fulwood invest وStockwell invest.
 
وكان المدير الموقت تقدّم من القضاء بطلب «فكّ» الحجز التحفّظي، لكن طلبه رُفض باعتبار أنّ تلك الأصول المالية والحسابات المصرفية «مرشّحة بقوة للمصادرة»، وفقاً للقرار القضائي الذي صدر قبل أيام قليلة.
 
وأكدت مصادر قانونية أنّ هذا القرار يؤكد بما «لا يقبل الشك في أنّ التحقيقات القضائية صارت متقدمة جداً في اللوكسمبورغ وعدد من الدول الأوروبية لجهة تأكيد الشبهات الجرمية تمهيداً لبدء محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وآخرين». يُذكر أنّ الوكالة القضائية الأوروبية «يوروجست» تنسّق الملاحقات التي قطعت أشواطاً بعيدة في تقاطعها ما بين اللوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وموناكو، فضلاً عن إنكلترا ودول أخرى.
 
وأوضحت المصادر «أنّ تلكؤ القضاء اللبناني عن ملاحقة سلامة لا يغيّر في مضمون الملاحقات العالمية التي صدرت بها مذكرات «الأنتربول». وسيجد قضاة لبنانيون متواطئون مع سلامة أنفسهم في قفص الاتهام بشكل أو بآخر عاجلاً أم آجلاً».
 
على صعيد آخر، توقّعت المصادر ملاحقات أوروبية لأسماء جديدة سيشكل إعلانها «مفاجأة لكل من يعتقد أنّ الافلات من العقاب ممكن الى ما لا نهاية». ولم تفصح المصادر عن تلك الأسماء التي ستراوح بين مصرفيين وسياسيين فاسدين!
نداء الوطن
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