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حزب الله ينشر تفاصيل اضافية حول الموقع الإسرائيلي التجسسي الذي استهدفه صباح اليوم!

6
JANUARY
2024
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نشر حزب الله تفاصيل اضافية حول الموقع الإسرائيلي التجسسي الذي استهدفه صباح اليوم: 
 
«تُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كما وتُشكل هذه القاعدة مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة».
 
وكشف الحزب عن استهداف تجمعًا لمشاة ‏جنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة ‌‏‌‌‌صباح اليوم السبت بالاضافة الى استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة.
 
وكان حزب الله قد نشر في وقت سابق بيان جاء فيه:

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت ‌‏06-01-2024 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة".

وأوضح الحزب، أن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".

 

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