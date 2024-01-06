حزب الله ينشر تفاصيل اضافية حول الموقع الإسرائيلي التجسسي الذي استهدفه صباح اليوم!

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نشر حزب الله تفاصيل اضافية حول الموقع الإسرائيلي التجسسي الذي استهدفه صباح اليوم:

«تُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كما وتُشكل هذه القاعدة مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة».

وكشف الحزب عن استهداف تجمعًا لمشاة ‏جنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة ‌‏‌‌‌صباح اليوم السبت بالاضافة الى استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة.

وكان حزب الله قد نشر في وقت سابق بيان جاء فيه: