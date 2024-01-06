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تصاعد وتيرة الاشتباكات.. هذا ما يحصل جنوباً

6
JANUARY
2024
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أفادت قناة "الجزيرة" عن "إطلاق ٣٢ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى".

واكدت سقوط صواريخ وقذائف أطلقت من لبنان في جبل الجرمق في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

ولفتت "الجزيرة" إلى أن "6 صواريخ موجهة من نوع كورنيت أطلقت باتجاه مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان".

وأعلنت وسائل اعلام إسرائيلية ان صفارات الإنذار دوت بشكل متزامن في 94 بلدة بالجولان والجليل الأعلى.

وقد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، ان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي اغار بعيد منتصف ليل امس فأستهدف منزلا غير مأهول في بلدة عيتا الشعب ما ادى الى تدميره، والحاق الاضرار بعدد من السيارات وبشبكتي الماء والكهرباء.

وقصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي بعد منتصف الليل اطراف الناقورة وجبل اللبونة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور كما استمر الجيش الاسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكانت قرى القطاع الاوسط في مارون الراس ومدينة بنت جبيل شهدت تحليقا للطيران الحربي على علو منخفض واطلاق جدار الصوت فوق البلدات الجنوبية.

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