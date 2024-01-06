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أسرار الصحف ليوم السبت 6 كانون الثاني 2024

6
JANUARY
2024
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البناء

توقع مصدر دبلوماسي تحويل الدعوة إلى إخراج القوات الأميركية من العراق إلى الثمن الذي يجب على أميركا دفعه مقابل انخراطها في الحرب الإسرائيلية. وقال إن الوجود الأميركي في العراق تحت غطاء قانوني من الحكومة العراقية يمنح محور المقاومة فرصة الضغط لرفع هذا الغطاء والتوجّه بطلب رسميّ عراقيّ لسحب هذه القوات. وهذا ما لا يمكن لواشنطن تجاهله ولو كان بمستطاعها تحريك داعش والأكراد وبعض الجماعات المحليّة والضغوط الماليّة لإرباك الوضع العراقي فيجب تحمّل هذه الأثمان لقاء إخراج القوات الأميركيّة.

يعتقد مصدر أمني أنه بعد تكرار الاغتيالات والتفجيرات في ساحات دول وقوى محور المقاومة تجاوز الأمر البحث بمبدأ الردّ وطبيعته وأصبح العنوان هو تصعيد الحرب من الجانب الأميركي الإسرائيلي واختيار الملعب الذي يناسب جبهة واشنطن وتل أبيب وهو المسرح الأمنيّ، ما يوجب على محور المقاومة أخذ المواجهة إلى المسرح الذي يناسبه عبر تصعيد أعلى في الميدان العسكريّ وتوظيف حق الردّ لهذه الغاية بدلاً من الردّ تحت سقف عدم التصعيد العسكريّ.

الجمهورية
ـ تتعاون دولتان غربيتان في ملفين أساسيين: منع توسيع الحرب وإيجاد تفاهم ضمني لإعادة هدوء مستدام على الحدود جنوباً.
ـ نقل عن دبلوماسيين أوروبيين أن بلادهم بدأت تتفهم مخاوف لبنان من موضوع حسّاس ولكن ليس بالقدر الذي يظنه.
ـ يؤكد دبلوماسيون غربيون أن الملف الرئاسي اللبناني لا يندرج ضمن أولوية الإدارة الأميركية في الوقت الراهن ما يعني أن هذا الملف مؤجّل حتى أمد بعيد.

 اللواء

أُبلِغَت جهات معادية من دولة كبرى أنه ليس بإمكانها توريطها في نزاع واسع في الشرق الأوسط عشية التحضيرات للانتخابات الرئاسية.

بات بحكم المؤكد أن مبادرة بعض نواب «التغيير» ما تزال تتعثر بإنتظار جلاء الوضع على الجبهة العسكرية.

يُضرب ستار من التكتم على التحقيق الجاري في اغتيال العاروري في الضاحية، لكن بداية خيوط بدأت تتكشف.

 

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