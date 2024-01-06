عناوين الصحف ليوم السبت 6 كانون الثاني 2024

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الأخبار

ـ قيادة حرب العدوّ: بداية انشقاق

ـ أفكار هوكشتين لـ«اليوم التالي لبنانياً»: معالجة الحدود البرية وتفعيل التسوية الرئاسية وعودة «توتال» للحفر في البلوكات 8 و9 و10

ـ نصرالله: قرار الردّ على اغتيال العاروري اتُّخذ وتنفيذه عند أهل الميدان

ـ إسرائيل تُواصل الانسحاب من شمال غزة: صواريخ المقاومة حاضرة

البناء

ـ القوات الأميركية في العراق على الطاولة: الحكومة تبدأ جدولة الانسحاب

ـ السيد نصرالله: الرد ضرورة حتمية لحماية لبنان وإعادة العمل بقواعد الردع

ـ بركات وطنية لنصرة غزة على لبنان والعراق واليمن: إلى تحرير مزارع شبعا

الجمهورية

ـ هجمة دولية لمنع نشوب الحرب

ـ لبنان غير مدرج في جولة بلينكن

ـ هل من «نافذة» فُتحت بعد اغتيال العاروري؟

ـ قانون الطاقة المتجددة يُسقِط احتكار قطاع الكهرباء

ـ من يُراقب المُراقب؟

ـ فيلم أميركي طويل!

اللواء

ـ جردة حساب ميدانية لحزب الله.. وتل أبيب تتحدث عن ساعة الصفر!

ـ بري على خط إبعاد تسونامي النفايات.. وتعيينات المجلس العسكري رهن اتفاق سليم وعون

ـ خلافات الكيان تنفجر: التحقيق بإخفاقات الحرب يهدِّد رئيس الأركان

ـ إعاقات جنود الإحتلال 12 ألفاً ولا توقف للمجازر.. وبلينكن يبدأ جولته من تركيا

الديار

ـ التوترات الاقليمية تتصاعد... فهل تكون سياسة الاغتيالات هي المعتمدة؟

ـ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية... ملف منسي وسط الحرب الدائرة

نداء الوطن

ـ وفود دولية وعربية تؤكّد حتمية انسحاب "الحزب" من جنوب الليطاني

ـ برّي "ناطر" خطة هوكشتاين البريّة ونصرالله: فرصة تاريخية للتحرير

ـ إسرائيل تحذّر من نفاد التسوية: نصرالله يتجاهل إضراره بلبنان

ـ رفض فكّ حجز حسابات وأصول شركتين لسلامة في اللوكسمبورغ

ـ "حكومة الحرب" الإسرائيلية على شفير الإنهيار!