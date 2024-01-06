عناوين الصحف ليوم السبت 6 كانون الثاني 2024

الأخبار
ـ قيادة حرب العدوّ: بداية انشقاق
ـ أفكار هوكشتين لـ«اليوم التالي لبنانياً»: معالجة الحدود البرية وتفعيل التسوية الرئاسية وعودة «توتال» للحفر في البلوكات 8 و9 و10
ـ نصرالله: قرار الردّ على اغتيال العاروري اتُّخذ وتنفيذه عند أهل الميدان
ـ إسرائيل تُواصل الانسحاب من شمال غزة: صواريخ المقاومة حاضرة
البناء
ـ القوات الأميركية في العراق على الطاولة: الحكومة تبدأ جدولة الانسحاب
ـ السيد نصرالله: الرد ضرورة حتمية لحماية لبنان وإعادة العمل بقواعد الردع
ـ بركات وطنية لنصرة غزة على لبنان والعراق واليمن: إلى تحرير مزارع شبعا
الجمهورية
ـ هجمة دولية لمنع نشوب الحرب
ـ لبنان غير مدرج في جولة بلينكن
ـ هل من «نافذة» فُتحت بعد اغتيال العاروري؟
ـ قانون الطاقة المتجددة يُسقِط احتكار قطاع الكهرباء
ـ من يُراقب المُراقب؟
ـ فيلم أميركي طويل!
اللواء
ـ جردة حساب ميدانية لحزب الله.. وتل أبيب تتحدث عن ساعة الصفر!
ـ بري على خط إبعاد تسونامي النفايات.. وتعيينات المجلس العسكري رهن اتفاق سليم وعون
ـ خلافات الكيان تنفجر: التحقيق بإخفاقات الحرب يهدِّد رئيس الأركان
ـ إعاقات جنود الإحتلال 12 ألفاً ولا توقف للمجازر.. وبلينكن يبدأ جولته من تركيا
الديار
ـ التوترات الاقليمية تتصاعد... فهل تكون سياسة الاغتيالات هي المعتمدة؟
ـ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية... ملف منسي وسط الحرب الدائرة
نداء الوطن
ـ وفود دولية وعربية تؤكّد حتمية انسحاب "الحزب" من جنوب الليطاني
ـ برّي "ناطر" خطة هوكشتاين البريّة ونصرالله: فرصة تاريخية للتحرير
ـ إسرائيل تحذّر من نفاد التسوية: نصرالله يتجاهل إضراره بلبنان
ـ رفض فكّ حجز حسابات وأصول شركتين لسلامة في اللوكسمبورغ
ـ "حكومة الحرب" الإسرائيلية على شفير الإنهيار!