عن اعجوبة الدايم الدائمة وإيمان المشرق! - ايلي الحلو

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كم هي عظيمة هذه الليلة.

كم هو عظيم مَشرقنا الشاهد على وجود الرب بيننا.

من يبحث عن قشة ايمان في هذا العالم الموحش لن يجد ضالته سوى في مشرقنا.

فالغرب منذ سنين طويلة فَقد جذوره وايمانه وابتدع عاداتٍ جديدة وممارساتٍ غريبة هدفها الربح المادي والتسويق التجاري فشيطن الايمان وشجّع التفلسف على حساب الفلسفة.

كم هو عظيمٌ هذا اليوم في مشرقنا.

في هذه الليلة من كل عام وفي نفس الوقت نشهد ونلمس بركة ربنا بالمباشر من خلال "عجيبة العجينة" الرافخة من دون خميرة بل من بَركة ربنا يسوع لتزودنا بالنِعم طوال العام.

روايات طويلة حُبكت وقصص كثيرة سُردت وعادات رهيبة دُثرت لكن تبقى "عجيبة العجينة" الرواية والقصة والعادة والشاهد على حضور ربنا الدائم معنا.

لذلك، كل من يبحث عن الله يستطيع ان يجده معنا هنا، في هذا المشرق وفي هذه الليلة، حيث كان وسيبقى حاضراً بشكلٍ دايم دايم.