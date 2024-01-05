ميقاتي تلقى اتصالاً من نظيره القطري... وهذا ما تم تداوله!

A + A -

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمـد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ناقشا خلاله الوضع في لبنان وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدّد ميقاتي، خلال الاتصال "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقـف الانتهاكات الإسرائيلية للقانـون الدولي".



وعبّر "عن خطورة المحاولات الرامية إلى جر لبنان إلى حرب إقليمية".

وأشار ميقاتي الى، أن "اتساع رقعـة العنف ودائرة النزاع فـي المنطقة، ستكون له عواقب وخيمة فـي حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار".