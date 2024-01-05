وزيرة الخارجية الألمانية الى الشرق الاوسط... فهل تزور لبنان؟

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تجري وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأحد المقبل جولتها الرابعة في الشرق الأوسط، عقب بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الاول الماضي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في بيان رسمي الجمعة، أن زيارة بيربوك ستتكون من جزأين اثنين، حيث ستتوجه أولا إلى الشرق الأوسط ومن ثم ستتوجه إلى جنوب شرق آسيا.

ووفقا للمتحدث ستبدأ الرحلة بزيارة “إسرائيل”، حيث ستلتقي بيربوك بنظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس والرئيس إسحاق هرتزوغ، ومن ثم ستجري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وعقب ذلك ستتوجه إلى مصر ولبنان.

وأوضح فيشر أن “الموضوعات الرئيسية للمحادثات ستكون الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، والوضع في الضفة الغربية، فضلا عن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية”. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة مسألة بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”.