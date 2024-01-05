حزب الله شيع الشهيد عباس ضاهر في بلدته كفررمان

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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة كفررمان الجنوبية الشهيد على طريق القدس عباس حسين ضاهر بمأتم مهيب.

وأقيمت للشهيد مراسم تكريمية خاصة عند المدخل الغربي للبلدة، حيث سجي النعش على منصة خاصة، وعزفت الفرقة الموسيقية في "كشافة الامام المهدي" لحن الشهادة، ثم كان تقديم لقسم الولاء للامين العام للحزب.



بعد ذلك، حمل الجثمان على أكف المشيعين في موكب تقدمه حملة الاعلام اللبنانية ورايات المقاومة وصور للامام الخميني والامام الخامنئي والامام السيد موسى الصدر والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ولشهداء في المقاومة وصور عملاقة للشهيد، اضافة الى حملة الاكاليل وفرق من "كشاف الامام المهدي".



وجاب المشيعون شوارع كفررمان مرددين هتافات "الموت لاسرائيل" واللطميات الحسينية، وصولا الى باحة النادي الحسيني حيث أم معاون رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" الشيخ عبد الكريم عبيد الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة البلدة.