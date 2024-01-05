البيسري يتحدّث عن "تغيير إيجابي في مواقف دول أوروبية"!

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صدر العدد 124 من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

حديث للمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الى المجلة أبرز ما قال فيه: " لا بد من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية"، " جسد بلا رأس آيل الى الموت"، "تسلمنا داتا النازحين ويعكف عليها فريق عمل اختصاصي"، "الأمن العام من أهم دعائم الوطن"، "لاحظت تغييرا إيجابيا في مواقف دول أوروبية من ملف النازحين"، "نعمل على معالجة ولادات النازحين كي لا يتحولوا مكتومي القيد".

في العدد أيضا:

- ماذا يقول الوزير السابق طارق متري والسفير السابق انطوان شديد وخبراء عسكريون عن القرار 1701، من تاريخ اقراره الى استكمال تطبيقه او المطالبة بتعديله؟

- ما هي أبرز الأحداث التي حفل بها العام 2023، نيابيا وسياسيا وإقتصاديا وثقافيا ورياضيا.

- تحقيق عن مشاريع إصلاح المصارف في لبنان مع الدكتور أمين عاطف صليبا والمحامي ايلي شمعون.

-كيف سيكون عليه الوضع في الشرق الاوسط بعد حرب غزة؟

ـما قصة الأنفاق في الحروب واي وظيفة لها؟

-كتاب "مطعم فيصل": حكايات وحنين الى بيروت الحلم.

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يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الامن العام: www.general-security.gov.lb