إليكم تفاصيل زيارة بوريل للبنان..

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أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان اليوم، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يزور لبنان بين 5 كانون الثاني الجاري و7 منه.

وأوضحت أنه سيلتقي "رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون. وسيجتمع أيضاً مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء أرولدو لاثارو".

وأوضحت أن الزيارة "ستشكل مناسبة لمناقشة جميع جوانب الوضع في غزة وحولها، بما في ذلك تأثيره على المنطقة، ولاسيما الوضع على الحدود الجنوبية، فضلاً عن أهمية تجنب التصعيد الإقليمي واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، والتي رفعها الاتحاد الأوروبي أربع مرات لتصل إلى 100 مليون يورو".

وقالت: "سيعيد الممثل الأعلى التأكيد على ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية مع المسؤولين الإقليميين بغية تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة.

كما سيكون التعاون الثنائي والقضايا المحلية والإقليمية ذات الاهتمام جزءاً من المناقشات".

وختمت البعثة أخيرا، أنه "سيتم بث البيانات الصحافية طوال الزيارة على EbS. وستكون التغطية المرئية والمسموعة للزيارة متاحة على EbS، وسيجري نشر ملاحظات اللقاء الصحافي، في حال توفرها، على موقع جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي. ويمكن أيضاً المتابعة على JosepBorrellF@ و EU_EEAS@ لمزيد من المعلومات والتحديثات".