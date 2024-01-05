إرتفاع في أسعار المحروقات

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إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية والمازوت 9000 ليرة لبنانية.
أما الغاز، فبقي سعره مستقرًا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1514.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1554.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1484.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 944.000 ليرة لبنانية
أما الغاز، فبقي سعره مستقرًا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1514.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1554.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1484.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 944.000 ليرة لبنانية