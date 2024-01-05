إرتفاع في أسعار المحروقات

إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية والمازوت 9000 ليرة لبنانية.



أما الغاز، فبقي سعره مستقرًا.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1514.000 ليرة لبنانية

- بنزين 98 أوكتان: 1554.000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1484.000 ليرة لبنانية

- الغاز: 944.000 ليرة لبنانية