لودريان في لبنان قبل نهاية الشهر.. والزخم قائم لمعالجة الشغور الرئاسيّ

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قالت مصادر فرنسية لـ«الجمهورية» انّ زيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان لبيروت قد تتأخر قليلاً ولن تتم الاسبوع المقبل او الذي يليه كما تردد، وذلك بسبب التطورات الاقليمية والدولية المتفجرة المتسارعة والتي تفرض اعادة جدولة مواعيد المسؤولين. ورجّحت هذه المصادر ان تتم هذه الزيارة قبل نهاية هذا الشهر لكن لا موعد محدداً لها بعد، وهذا لا يعني تراجع الاهتمام الفرنسي بلبنان، بل انّ الزخم نفسه ما زال قائماً لمعالجة ملف الشغور الرئاسي.

وأشارت المصادر الى انّ الاهتمام الفرنسي بلبنان ظهر خلال زيارة وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لو كورني للبنان مطلع السنة الجديدة وجَولته على المسؤولين وقائد الجيش العماد جوزف عون، وتجلّى أكثر بالدعم الطبي للجيش الذي رافَق زيارته. واكدت انّ التركيز الفرنسي على دعم الجيش سيزداد في الفترات المقبلة خصوصاً بعد ان تم تمديد ولاية قائده.

وأوضحت المصادر ان «لا شيء جديداً طرأ على المشهد الرئاسي وقد تتبلور الامور اكثر خلال الاسبوع المقبل او التالي». لكنها اشارت الى «انّ التنسيق والتفاهم بين فرنسا وأعضاء المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية قائم ومستمر حول الملف اللبناني خلافاً للكلام عن خلافات وتباينات».

وفي السياق، اكد السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو خلال زيارة مقر الرابطة المارونية امس «أنّ جهد بلاده منصَبّ لضمان عدم جَر لبنان إلى التصعيد الجاري في الإقليم»، معلناً أن لودريان «سيكون قريباً في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية في السعي لإيجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي».