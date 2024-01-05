عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الثاني 2024

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الأخبار: «اليوم التالي» يقسم إسرائيل

قصة التجسّس البريطاني على المقاومة في لبنان

هوكشتين «يعلم»: لا كلام في لبنان قبل وقف الحرب على غزة



البناء: اغتيال أميركي لقيادي في الحشد الشعبي… والحكومة تعتبره تقويضاً للتعاون/ البيت الأبيض: لا يمكن القضاء على حماس أو تجاهلها في مستقبل غزة/ هل نصح هوكشتاين قادة الكيان بتحمل ردّ المقاومة لفتح الطريق للتهدئة؟



نداء الوطن: طلب دوليّ من لبنان كي يُحيّد "الحزب" مراكز "اليونيفيل" والجيش

واشنطن وباريس تدُقّان ناقوس الخطر: تجاوَزوا "الاغتيال" لتتجَنّبوا الحرب



اللواء: آموس هوكشتاين يبدأ من تل أبيب مهمة صعبة لإحتواء التصعيد

موقف لبناني موحد: وقف الحرب أولاً.. والطوارئ تطلب تسهيلات جنوباً



الجمهورية: واشنطن وباريس للتهدئة وعدم التصعيد

ماذا بين سطور رسائل السيد؟

النهار: أميركا وفرنسا تسابقان زحف الخطر إلى لبنان

l'orient le jour: 2006 - 2023 : la 1701 troquée contre le « modus vivendi »