عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الثاني 2024

الأخبار: «اليوم التالي» يقسم إسرائيل
قصة التجسّس البريطاني على المقاومة في لبنان
هوكشتين «يعلم»: لا كلام في لبنان قبل وقف الحرب على غزة
البناء: اغتيال أميركي لقيادي في الحشد الشعبي… والحكومة تعتبره تقويضاً للتعاون/ البيت الأبيض: لا يمكن القضاء على حماس أو تجاهلها في مستقبل غزة/ هل نصح هوكشتاين قادة الكيان بتحمل ردّ المقاومة لفتح الطريق للتهدئة؟
نداء الوطن: طلب دوليّ من لبنان كي يُحيّد "الحزب" مراكز "اليونيفيل" والجيش
واشنطن وباريس تدُقّان ناقوس الخطر: تجاوَزوا "الاغتيال" لتتجَنّبوا الحرب
اللواء: آموس هوكشتاين يبدأ من تل أبيب مهمة صعبة لإحتواء التصعيد
موقف لبناني موحد: وقف الحرب أولاً.. والطوارئ تطلب تسهيلات جنوباً
الجمهورية: واشنطن وباريس للتهدئة وعدم التصعيد
ماذا بين سطور رسائل السيد؟
النهار: أميركا وفرنسا تسابقان زحف الخطر إلى لبنان
l'orient le jour: 2006 - 2023 : la 1701 troquée contre le « modus vivendi »