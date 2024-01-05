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واشنطن توفد هوكشتاين لبحث إمكانية السير بترتيبات تلاقي مطالب حزب الله والحكومة اللبنانية... "الحزب": لتتحمل "إسرائيل"...

5
JANUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

 أوفدت واشنطن الوسيط عاموس هوكشتاين للبحث بين بيروت وتل أبيب بسبل وقف التصعيد، وبحث إمكانية السير بترتيبات تلاقي مطالب حزب الله والحكومة اللبنانية في ما يخصّ الانسحاب الإسرائيلي من نقاط حدودية منها نقطة الناقورة وبلدة الغجر ومزارع شبعا، مقابل التهدئة التي يطلبها الإسرائيليون بفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة.

وقالت مصادر سياسية متابعة لمهمة هوكشتاين إنه تلقى نصائح لبنانية بأن ينصح الإسرائيليين بتحمل الرد الذي قررته المقاومة رداً على عملية اغتيال القيادي صالح العاروري ورداً على انتهاك أمن العاصمة وضاحيتها، لأن الردّ الإسرائيلي على الرد سوف يفتح طريق التدحرج الى الحرب حيث لا مكان لأحاديث التهدئة، بينما التقبل الإسرائيلي لآلام الرد، يفتح الطريق للتهدئة، ولو كان من ضمن الشروط ضمان وقف الحرب على غزة.

البناء
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