السفير الفرنسي استفسر عن مضمون كلمة السيد نصرالله

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في بيروت، جال أمس السفير الفرنسي هيرفي ماغرو على عدد من الشخصيات السياسية والأمنية.

وعلمت «نداء الوطن» أنه استفسر عن مضمون كلمة السيد حسن نصرالله (أول من أمس) التي «أحدثت إرباكاً على صعيد تطبيق لبنان القرار 1701، ونبّه من خطر نشوب حرب ينزلق لبنان اليها»، وفق ما ذكرت مصادر سياسية اجتمعت بالسفير الفرنسي.

وقالت المصادر: «إن فرنسا تسعى الى تطبيق القرار 1701»، وتساءل عن امتثال «حزب الله « لموجبات القرار الدولي، وهل سيرد على اغتيال العاروري؟

وقال لمستقبليه: «إنّ اسرائيل لم تقصد استهداف «حزب الله» أو الضاحية، انما النيل من منفذي عملية السابع من تشرين الأول الماضي في غلاف غزة.

وأبدى خشيته من احتمال توسيع الحرب وهو ما أوحى به نصرالله من خلال رفع لهجة تهديداته».

واعتبر ان ضبط النفس وعدم الرد على الاغتيال عاملان مهمّان في منع التصعيد وتجنب الحرب.