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ماغرو زار الرابطة المارونية والبحث تناول تداعيات الحرب في غزة وموضوع النزوح السوري: جهد فرنسا منصب لضمان عدم جر لبنان إلى التصعيد في الإقليم

4
JANUARY
2024
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زار السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو الرابطة المارونية في مقرها والتقى رئيسها السفير خليل كرم، في حضور الرؤساء السابقين للرابطة: النائب السابق نعمة الله ابي نصر، النقيب انطوان قليموس،النقيب سمير ابي اللمع وحارس شهاب واعضاء المجلس التنفيذي. 

وتم خلال اللقاء، وفق بيان "الرابطة" "عرض الوضع اللبناني من مختلف جوانبه في ضوء الحرب على غزة وتداعياته، بخاصة في الجنوب والدور الذي تقوم به فرنسا في هذه المرحلة. 
 وأكد ماغرو "أن جهد بلاده منصب لضمان عدم جر لبنان إلى التصعيد الجاري في الإقليم"، معلنا "أن الوزير جان ايف لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية في السعي لإيجاد حل لازمة الشغور الرئاسي". 
 
وقد اخذ موضوع النزوح السوري إلى لبنان حيزا من البحث خلال الاجتماع بعدما أفضى السفير كرم بهواجس اللبنانيين حياله، فقال ماغرو:" أن بلاده تود أن تضطلع بدور في هذا الملف للتوصل إلى حل يتلاءم مع مصلحة لبنان، مع التشديد على أهمية متابعة هذا الموضوع من قبل رئيس الجمهورية العتيد".

كما تطرق البحث في الاجتماع إلى دور فرنسا بدعم النظام التربوي والقطاع الاستشفائي في لبنان. وشدد ماغرو على دعم فرنسا الدائم للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية ليقوموا بدورهم في حفظ الاستقرار في البلاد".

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