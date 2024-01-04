غالانت يلتقي هوكشتاين ويحذّر من نفاد الوقت أمام الاتصالات الدبلوماسية لمنع حرب مع لبنان

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أبلغ وزير الامن الإسرائيلي، يوآف غالانت، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، اموس هوكشتاين ان النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب الله قصيرة، وإسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود الشمالية.

والتقى غالانت هوكشتاين في وزارة الامن في تل ابيب بحضور رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي وسفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتسوغ، وقائد الدائرة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، بيني غال، ومسؤولون آخرون في جهاز الأمن الإسرائيلي.

وقال غالانت في بيان أصدرته وزارة الامن، انه ابلغ هوكشتاين بان إسرائيل تفضل حل الوضعية مع حزب الله بطرق سياسية لكن النافذة لامكانية هذا الحل قصيرة.