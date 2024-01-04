السيّد: ارهاب واستفزاز واستدراج…

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كتب النّائب السّابق اللّواء جميل السّيّد عبر حسابه على منصة: "أكس":

ارهاب واستفزاز واستدراج…

*إغتيال القيادي كمال العاروري في الضاحية،

*إستهداف جوي لعناصر حزب الله في سوريا،

*تفجير إرهابي اسفر عن مجزرة في كرمان- إيران،

*إستهداف المدنيين والمنازل في الجنوب،

*إستهداف قيادات الحشد الشعبي في العراق…

كلّ تلك العمليات الدموية والارهابية حصلت خلال هذا الأسبوع الأخير بالتزامن مع المأزق الاسرائيلي السياسي والعسكري والأمني في غزة والضفة، فهل تسعى إسرائيل من خلالها إلى جرّ المنطقة لحرب اقليمية مفتوحة وتوريط اميركا للخروج من مأزقها؟! في قناعتي أنه مهما فعلت إسرائيل، فلن تستطيع استدراج قوى ودول المقاومة في المنطقة إلى مواجهة مفتوحة إلا في المكان والتوقيت والظروف التي تحددها تلك القوى وتفاجئ إسرائيل

وبالمناسبة، وزير الامن الإسرائيلي ردَّ على إنتقاد واشنطن لتصريحاته بتهجير فلسطينيي غزة قائلاً: "ليست إسرائيل نجمة في العلم الاميركي"، بمعنى أنه يرفض الوصاية الاميركية على بلاده!! ولو كنتُ مكان وزير خارجية اميركا لأجبته: "لولا غطاؤنا الدولي لكم وأموالنا وأسلحتنا وطائراتنا وصواريخنا و"صرمايتنا" لم تكن انت ولا دولتك موجودين أصلاً "… (مع عدم المؤاخذة على إستعمال كلمة "دولتك")…