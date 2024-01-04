“حزب الله” شيع 3 شهداء في جبشيت ودير الزهراني وعدلون

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شيّع “حزب الله” وأهالي بلدة جبشيت الشهيد على طريق القدس ابراهيم عفيف فحص بمأتم حاشد بعد ظهر اليوم، حيث اقيمت له مراسم تكريمية في ساحة عاشوراء بالبلدة، فسجي النعش على منصة خاصة وعزفت الفرقة الموسيقية في “كشاف الامام المهدي” لحن الشهادة.

ثم قدمت ثلة قسم الولاء للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، وأم معاون رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ عبد الكريم عبيد الصلاة على الجثمان، الذي رفع على أكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة، وتقدمهم رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وعضو هيئة الرئاسة في حركة “امل” خليل حمدان.

وردد المشيعون هتافات “الموت لاسرائيل” واللطميات الحسينية، تقدمهم فرق “كشاف الامام المهدي” وحملة الاكاليل وصور لقادة وشهداء المقاومة، وصولا الى روضة البلدة حيث ووري الشهيد في الثرى.

دير الزهراني

وفي دير الزهراني، شيّع “حزب الله” واهالي البلدة الشهيد على طريق القدس عباس حسن جمول بموكب مهيب، تخلله مراسم تكريمية اقيمت في ساحة البلدة وتقديم قسم الولاء للامين العام للحزب.

ثم انتظم المشيعون في موكب جاب شوارع دير الزهراني، وتقدمه حملة الاكاليل وصور لشهداء في المقاومة وصورة عملاقة للشهيد جمول، وردد المشيعون اللطميات الحسينية وهتافات “الموت لاسرائيل”.

وفي باحة روضة البلدة، أم الشيخ محمد جمعة الصلاة على الجثمان ليوارى في الثرى في روضة الشهداء.

عدلون

كما شيع “حزب الله” واهالي بلدة عدلون الشهيد على طريق القدس حسين علي محمد غزالة بمأتم مهيب. وأقيمت للشهيد مراسم تكريمية خاصة على وقع عزف الفرقة الموسيقية لـ”كشاف الامام المهدي” لحن الشهادة، ثم قدم قسم الولاء للامين العام للحزب، ليجوب بعدها المشيعون شوارع البلدة يتقدمهم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، وسط الهتافات واللطميات الحسينية، وصولا الى باحة النادي الحسيني حيث أمّ الشيخ حسن دبوس الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة البلدة.