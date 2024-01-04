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ميقاتي استقبل لاثارو: لرفع الصوت في الأمم المتحدة رفضًا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701

4
JANUARY
2024
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" الجنرال ارالدو لاثاروقبل ظهر اليوم في السرايا.
وتم البحث في تطبيق القرار1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع. وتناول اللقاء أيضا التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الامن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701.
وفي خلال الاجتماع جدد ميقاتي ادانته الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.وطالب برفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701. وجدد التزام لبنان الدائم بالقرار الاممي ومندرجاته.
وقال: المطلوب من كل الاطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملا.
وقد شارك في الاجتماع مستشارا ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

سفيرة سويسرا
واستقبل ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت ، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي الأوضاع السائدة على جانبي الخط الأزرق في الجنوب اضافة الى تنفيذ القرار رقم 1701.

أمن الدولة
وإجتمع ميقاتي مع المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا على رأس وفد من الضباط في المديرية.

سفير لبنان في الجزائر
كما اجتمع ميقاتي مع سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الجزائرية وسبل تطويرها.

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