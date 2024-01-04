بوحبيب التقى مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الشرق الاوسط: لتحييد لبنان عن الحرب في غزة

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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بمستشار الرئيس الاميركي جو بايدن لشؤون الشرق الاوسط بريت ماك غورك في البيت الأبيض، وتم البحث في ضرورة الاستمرار بالجهود الديبلوماسية الاميركية الرامية الى تحييد لبنان عن الحرب في غزة،

واكد الطرفان "اهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسي آموس هوكستين من اجل وقف التصعيد في لبنان والمنطقة".

كما بحث الطرفان في السبل التي يمكن ان تؤدي الى السلام في المنطقة، واكد الوزير بوحبيب ان "الممر الوحيد لذلك هو السلام مع الفلسطينيين بالدرجة الاولى".

كما تطرق النقاش الى ازمة النزوح السوري الى لبنان ومدى امكان عودة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا.