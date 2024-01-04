حزب الله يستهدف الجرداح والمنارة والمطلة!

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اصدرت المقاومة الاسلامية في بيان انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 4-1-2024 نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية في لبنان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من قبل ظهر يوم الخميس 4-1-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏"

وأضافت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من قبل ظهر يوم الخميس 4-1-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏"