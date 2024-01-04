حزب الله يستهدف الجرداح والمنارة والمطلة!

اصدرت المقاومة الاسلامية في بيان انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 4-1-2024 نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية في لبنان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من قبل ظهر يوم الخميس 4-1-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "
وأضافت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من قبل ظهر يوم الخميس 4-1-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "