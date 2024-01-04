حتى ساعات الصباح الاولى.. كيف هو المشهد جنوباً؟

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حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الاولى، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني.

واستمر بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق التي وصلت الى سماء بلدات زبقين والقليلة.

وكان الجيش الإسرائيلي صعد، مساء امس الأربعاء، من اعتداءاته، فاستهدف بالطيران منزلا في بلدة الناقورة لصاحبه من آل حمزة مؤلف من ثلاث طبقات فدمره بالكامل، وألحق اضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة وبالسيارات والممتلكات.

وأدى قصف المنزل الى استشهاد اربعة مقاومين نعاهم "حزب الله" ببيان رسمي.

وأدى أيضاَ الى اصابة تسعة جرحى من المدنيين، نقلتهم سيارات الاسعاف الى مستشفيات مدينة صور.

وقبل الغارة بقليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي وعلى دفعات متتالية على اطراف بلدة الناقورة، وجبل اللبونة، وجبل العلام، وسقط عدد من القنابل في محيط مركزي اليونيفيل والجيش.

واغار قرابة العاشرة ليلاً، على اطراف بلدتي عيتا الشعب وطيرحرفا، وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا موجها على أطراف بلدة طيرحرفا.