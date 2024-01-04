الردّ "حتمي".. فما هي الاحتمالات؟

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في قراءة لما حدث، قال مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: انّ اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية أحرج «حزب الله» الذي لا يسعى الى حرب واسعة مع اسرائيل، ويؤكّد ذلك التزامه بقواعد الاشتباك منذ 8 تشرين الأول الماضي، وحصر مواجهته للعدو ضمن منطقة الحدود الجنوبية، وتجنّبه القيام بأيّ خطوة عسكريّة من شأنها أن تتسبب بخلخلة الوضع الداخلي في لبنان. حيث انّ الاغتيال وضع «حزب الله» امام لحظة اختيار صعب، بين ان يوفي بوعد قطعه امينه العام السيد حسن نصرالله بالردّ على اي اغتيال لشخصية لبنانية او فلسطينية او ايرانية او سورية في لبنان، ويردّ على هذا الاغتيال بما يناسبه، وبين أن يقرّر احتواء الموقف والردّ موضعياً.

وبحسب المصدر، فإنّ «الإحراج الكبير لـ«حزب الله»، حتى ولو كان ملتزماً بالردّ على اي اغتيال، هو انّه لا يسبح في الداخل اللبناني في بحر يغطي اي خطوة يقوم بها، بل انّ المجتمع اللبناني منقسم عمودياً وأفقياً ايضاً بين مؤيّد لعمل «حزب الله» وبين رافض للانخراط في هذه الحرب بعد عملية «7 تشرين» واقتحام حركة «حماس» لمستوطنات غلاف غزة.

وسألت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً حول احتمالات ردّ «حزب الله»، فقال: «في مطلق الاحوال فإنّ ردّ الحزب حتمي، ذلك انّ الحزب لا يستطيع ان يمرّر هذا الاغتيال هكذا بكل بساطة، فله توقيته وتقديره الزمان والمكان الذي سيوجع فيه اسرائيل. الاّ انّ هذا الردّ في اعتقادي سيكون مدروساً ويفوّت الفرصة على اسرائيل في أن تحقق ما تهدف اليه من زعزعة استقرار لبنان».

في هذا الوقت، قال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب القاه في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني (وكان لافتاً انّ القناة 13 الاسرائيلية قد نقلت وقائعه مباشرة): «انّ ما حصل بالأمس هو عدوانان، اعتداء على الأخ العاروري، وعدوان على الضاحية الجنوبية». اضاف: «ما حصل بالأمس في الضاحية الجنوبية هو جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها، والامر لا يحتاج الى الكثير من الكلام وهي لن تبقى دون ردّ او عقاب». وتوجّه الى الاسرائيليين قائلاً: «بيننا وبينكم الميدان والايام والليالي».

ولفت نصرالله الى «أننا منذ 8 تشرين حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، ولذلك ندفع ثمناً غالياً من ارواح شبابنا». لكنه قال: «في حال شن العدو حرباً على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف وحدود وقواعد وضوابط، ومن يفكر في الحرب معنا سيندم، فالحرب معنا مكلفة جداً جداً. وفي حال شُنّت الحرب علينا فإنّ مقتضى المصالح الوطنية يفرض علينا الذهاب بالحرب الى الاخير».