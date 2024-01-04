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مقاتلو العشائر العربية شنوا هجوماً على مقر «قسد»

4
JANUARY
2024
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الوطن السورية: قتل مسلح من «قسد» وأصيب 3 آخرون في هجوم شنه مقاتلو العشائر العربية على محطة مياه الهفل ببلدة ذيبان شرقي دير الزور التي تتخذها «قسد» مقرا لها، حيث جرى استهدافها بالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

 

إلى ذلك أفادت وكالة «نورث برس» الكردية بمقتل مسلحي ميليشيات «قوى الأمن الداخلي– الأسايش» التابعة لـ«قسد»، وأُصيب آخر بهجوم مسلح استهدف سيارتهم ببلدة غربي دير الزور.

 

ونقلت الوكالة عن مصدر من «الأسايش» ببلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، قوله «إن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية استهدفا بالأسلحة الرشاشة سيارة طراز (فان) مدنية، بالقرب من كراجات بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي».

 

وأول من أمس شدد مصدر عشائري بريف دير الزور لـ«الوطن» أن قوات العشائر العربية، التي وحدت ألويتها وفصائلها تحت راية «قيادة عسكرية» موحدة قبل شهرين، ستستمر بهجماتها المنسقة وبقوة ضد «قسد» في جميع مناطق هيمنتها بريف المحافظة التي يشكل المكون العربي أغلبية سكانها.

الوطن السورية
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