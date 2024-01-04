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أسرار الصحف ليوم الخميس 4 كانون الثاني 2024

4
JANUARY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
دعت مصادر دبلوماسية الى عدم تصديق الرواية الأميركية عن عدم الشراكة بعملية اغتيال القائد الفلسطيني صالح العاروري. وقالت إن العملية هي أول ترجمة للخطة الأميركية التي تدعو لاستبدال الهجوم الفاشل على غزة وتفادي النتائج الكارثية في الرأي العام العالمي للمجازر بحق الأطفال والنساء بما أسمته بالعمليات المستهدفة. وهذا نموذج منها والابتعاد الأميركي شكلياً عنها يهدف للعب دور الوسيط للضغط لمنع الردّ. ويكفي التذكير بأن العمليّة تشبه تماماً اغتيال القائد عماد مغنية لتعويض هزيمة تموز 2006 واغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لتعويض خسارة حربي سورية والعراق.

 

كواليس
يعتقد خبراء في شؤون الصراعات الدولية والإقليمية أن عمليات استهداف زوار ضريح القائد قاسم سليماني بتفجيرات دموية قاتلة بتوقيت ذكراه السنوية ذاته، وبالتزامن مع اغتيال القائد الفلسطيني المقاوم صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل كلمة مقرّرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يؤكد أن العمليتين رسائل حول طبيعة الحرب المقبلة بالاغتيال والتفجيرات الدموية لساحات المقاومة إذا تمسّكت بشروطها بفرض هزيمة إسرائيلية لبحث التهدئة في غزة وجنوب لبنان؛ والرسائل تنفيذ إسرائيلي بتوقيع ورعاية وشراكة من أميركا ليصل الموفدون بابتسامة صفراء يعرضون الوساطة منعاً للتصعيد.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

تحدثت معلومات بعد ساعات على جريمة اغتيال العاروري ورفاقه، أن جهازاً أمنياً مختصاً ألقى القبض على شخص أمني أيضاً قدم المعلومات اللازمة للموساد.

 

غمز
تلعب وزارة المال بالتنسيق مع دوائر في السراي، وبعض المؤسسات التابعة على إضافة أمد استفادة المتقاعدين من أي زيادات مقبولة بالحد الأدنى!

 

همس
بات بحكم المؤكد أن إعلان انتهاء عمل المحكمة الدولية في نهاية السنة الماضية، سيرتب إجراءات وإشكالات مع القضاء اللبناني.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ ما حكي عن إخراج مصر من اللجنة الخماسية، لم يكن دقيقاً وقد أبلغ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المسؤولين في الخارجية المصرية بتمسك باريس بمشاركة القاهرة في اجتماعات اللجنة الخماسية.

 

أمضى بعض السياسيين عطلة الاعياد في الخارج فيما كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تتقصد الإيحاء بوجودهم في لبنان.

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