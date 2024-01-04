اللواء: "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اعتبرت مصادر ان قيام اسرائيل باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري، يشكل تحدياً لحزب لاله خصوصاً بعدما حذر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت سابق اسرائيل علناً من تنفيذ مثل هذه العمليات الاجرامية، واعتبرها بمثابة تجاوز الخطوط الحمراء في الصراع الدائر، الامر الذي بات يرتب عليه الرد على هذا التجاوز، بعمل ما استيعاب غضبة الشعور العام للمواطنين، وللدفاع عن صدقية الحزب بحماية حلفائه ومنع اغتيالهم أو التعدي عليهم من قبل اسرائيل وغيرها.