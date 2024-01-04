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هكذا سيرد حزب الله على عملية قتل العاروري... ردّ المقاومة سيكون قاسياً ومؤلماً يعادل المسّ بأمن الضاحية

4
JANUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ«البناء» إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أجرى قراءة شاملة للحرب في غزة، من 7 تشرين الأول الماضي إلى جولتي الحرب والتداعيات الكارثية على الكيان الصهيوني والتي رسمت بداية طريق نهاية إسرائيل»، كما ركز السيد نصرالله على «الجبهة الداخلية الإسرائيلية من خلال شنّ حرب نفسية ومعنوية على حكومة العدو وضرب ثقة المستوطنين بالحكومة الإسرائيلية».

 

وحسم السيد نصرالله أن حزب الله سيرد على اغتيال العاروري لكنه استخدم أسلوب الغموض البناء ولم يحدّد شكل وتوقيت الردّ وترك الاحتلال بحيرة من أمره وبحالة الاستنفار في جميع الجبهات الشمالية والجنوبية والوسط، ما يضع كيان الاحتلال على إجر ونصف، ويتكبّد كلفة باهظة أمنية واقتصادية وسياسية ومعنوية، تُضاف الى الكلفة التي يتكبدها الكيان جراء الحرب المستمرة في غزة.


ورجح الخبراء أن حزب الله قد يرد بعملية أمنية بمسيّرات على مركز للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة أو في تل أبيب أو عبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى على مراكز أو ثكنات عسكرية شمال فلسطين المحتلة أو اقتحام مجموعات للمقاومة في البر أو في البحر، وربما يكون الردّ بقصف صواريخ ذكيّة على مراكز أمنية وعسكرية قيادية إسرائيلية.

 

وبمعزل عن شكل الردّ ومكانه شدد الخبراء على أن نصرالله وجّه رسالة لإسرائيل بأن حزب الله جاهز للحرب المفتوحة إذا شنّ العدو عدواناً على لبنان وحينها تسقط كافة الاعتبارات والحسابات الوطنية التي كانت تأخذها المقاومة بعين الاعتبار، وتصبح المصلحة الوطنية في ردع العدوان على لبنان».

 

وأكد الخبراء بأن ردّ المقاومة سيكون قاسياً ومؤلماً يعادل المسّ بأمن الضاحية.

البناء
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