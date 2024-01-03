ميقاتي تلقى اتصالا من كولونا: للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان

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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تم خلاله البحث في التطورات الراهنة في لبنان والوضع في غزة والمنطقة.

وفي خلال الاتصال اكدت كولونا أنها" مكلّفة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نقل تأكيد تمسك فرنسا باحترام سيادة لبنان".

وقالت: "لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية، أكثر من أي وقت مضى، ولن ينتصر أحد من التصعيد".

بدوره شدد الرئيس ميقاتي على" وجوب الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وسيادته ومنع اسرائيل من تأزيم الوضع".

كما شدد على" وجوب العمل على انهاء الحرب الاسرائيلية على غزة والتوصل الى وقف لاطلاق النار، لان استمرار العدوان سيدخل المنطقة في مواجهات خطيرة لا أحد يعرف تداعياتها".