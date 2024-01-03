living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران: عشرات الضحايا والجرحى في انفجارين قرب ضريح سليماني في كرمان

3
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس الطوارئ الطبية في محافظة كرمان الإيرانية أن انفجارين، ناجمين عن عبوتين مفخختين، وقعا على طريق مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات. 

وفي حصيلة أولية، أعلن رئيس طوارئ محافظة كرمان عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 103 أشخاص وإصابة 171 آخرين. من جهته، قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي للتلفزيون الايراني إنّ الانفجار الثاني وقع خلال تجمّع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

ورأى أنّ هذه المؤامرة الجديدة "هي استمرار للمؤامرات السابقة ضد ايران"، مؤكداً أنّ الردّ على هذا "العمل الجبان سيكون حاسماً". 

من جهته، قال محافظ كرمان إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق، مصنّفاً إياهما بالهجوم الإرهابي، بينما لم يقدّم معلومات دقيقة عن الأسباب، مشيراً إلى أن المعطيات سيعلن عنها لاحقاً. 

وعقب الحدث، فرضت الأجهزة الإيرانية طوقاً أمنياً في المنطقة المحيطة بضريح الشهيد سليماني، وفق ما أفادت به مراسلة الميادين.

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تغريدة على منصة "أكس"، إنه يجب على "الأعداء أن ينتظروا الانتقام القاسي، فالمقاومة ستجعل الحياة أصعب فأصعب عليهم". 

الانفجاران جاءا خلال مسيرة غفيرة شهدتها شوارع مدينة كرمان،اليوم، إحياءً لذكرى الشهيدين القائدين سليماني والمهندس، وأشارت مراسلتنا إلى أنّ هذا الطريق وفي كل عام من اقتراب الذكرى تنصب فيه الخيم من كل المحافظات الإيرانية والأهواز، وتقدّم المأكولات والمشروبات الساخنة، كما تقام الدورات الدينية والثقافية، وبات يعرف بـ "طريق المشاية". 

وأمس، اغتال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، وذلك في قصف على منطقة الضاحية، جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت. وأكّد حزب الله، في بيانٍ، أن الاغتيال "تطوّر خطير في مسار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة". 

وقبل نحو أسبوع، ارتقى القائد في حرس الثورة الإسلامية في إيران، السيد رضي الموسوي، في استهداف إسرائيلي لمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق. وقد أكدت طهران حقها في الرّد، كما شدّدت على حقّ سوريا في الرّد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على أراضيها. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   