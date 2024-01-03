التوحيد العربي استنكر التفجيرات الارهابية في كرمان

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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان الاتي:

دانت أمانة الإعلام في بيان التفجيرات الإرهابية التي إستهدفت مواكب العزاء المشاركة في تأبين الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان وسط إيران. ووصف البيان حادثة التفجيرات بالهجوم الإرهابي الدي يحاول زعزعة أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية في ايران عقابا على إلتزامها الكامل بسيادتها التامة غير المنقوصة ودعمها القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة ورفضها سياسات التبعية الأميركية. وأشار البيان الى هذه التفجيرات الإرهابية هي رد مباشر وصريح على الإنتصارات الكبرى التي يحققها محور المقاومة على إمتداد المنطقة وفي أكثر من جبهة و هي إستمرار لأشكال أخرى من الحروب التي تشنها الإدارة الأميركية وحلفائها على الشعب الإيراني. واكد البيان ان هذه الأعمال الإجرامية لن تؤثر أبداً على معنويات الجمهورية الإسلامية في إيران ولا على قوتها وحضورها السياسي والميداني ولا على دعمها الدائم لحركات وفصائل المقاومة المختلفة ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني المقاوم . وتقدم حزب التوحيد العربي بأحر التعازي من سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي ومن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية العزيز، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على أسر الشهداء بالصبر والسلوان ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين