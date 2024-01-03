إنهيارات الأتربة والصخور على بعض الطرقات الجبلية...موضوع متابعة من وزير الأشغال

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إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، بحضور مدير مصلحة سكك الحديد والنقل في الوزارة زياد نصر والمهندس نديم نمور، وتم البحث في ملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ومنها موضوع إنهيارات الأتربة والصخور على بعض الطرقات الجبلية والأضرار الناتجة عنها، ولا سيما في أقضية الشوف وعاليه وبعبدا.



وأشار حمية إلى أنه كان قد وجه خلال إجتماعات له في الوزارة جميع المعنيين بمتابعة ملف إنهيارات الأتربة والصخور على الأوتوسترادات والطرقات العامة بضرورة متابعتها وبذل كافة الجهود ضمن الإمكانات المتاحة لرفع أي عوائق قد تسقط على الطرقات، وخصوصًا الجبلية منها، وذلك بفعل الأمطار الغزيرة وتشكل السيول الجارفة.



ولفت إلى أنه كان قد أعطى أيضًا توجيهاته للبدء بالكشف الفوري على أماكن الإنهيارات المحتملة، ولاسيما في أقضية الشوف، بعبدا وعاليه، موضحًا أنه تم البدء بإعداد ملفات للإنهيارات بغية تأمين التمويل السريع واللازم لها، خصوصًا أنه ملف يعنى بالسلامة العامة والمرورية من جهة، وبتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى بلداتهم ومناطقهم من جهة ثانية.



بدوره، شكر أبو الحسن وزير الأشغال على التجاوب والتحرك السريع وإعطائه التوجيهات اللازمة بضرورة المتابعة الفورية لبعض الإنهيارات التي حصلت مؤخرًا على بعض الطرقات في جبل لبنان، متمنيًا إتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير حفاظًا على سلامة المواطنين.