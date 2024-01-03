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بعد الغارة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية... هذا ما ستقوم به الهيئة العليا للاغاثة

3
JANUARY
2024
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تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير المكان الذي استهدفته الغارة الاسرائيلية أمس في الضاحية الجنوبية بالقرب من المشرفية، في حضور رئيس اتحادات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام ورئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس.

 
بعد الجولة، قال اللواء خير: "أولاً، ان هذه الزيارة التي أقوم بها بحزن كبير، للمآسي التي تمر بلبنان، وأنقل التعازي باسم دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جميع اللبنانيين والشعب الفلسطيني واهالي الشهداء، ونطلب الشفاء للجرحى. نرجو ان تكون هذه الاحداث هي خاتمة الاحداث على لبنان وكل الأمة العربية".
واضاف: "يجب ان يكون هناك تحقيقات من قبل جميع الاطراف لنعرف كل الامور التي اوصلتنا الى هنا. وبالنسبة للكشوفات التي تهم المواطن، وكما تعلمون هناك لجنة من الجيش تعمل معنا على مسح الاضرار، وهي تقريباً محدودة. في المبنى المستهدف بالصواريخ الحديثة هناك اضرار جسيمة في الطوابق الاربعة. اما المباني المجاورة فالاضرار خفيفة كالزجاج، اضافةً الى السيارات. سنقدم تقريرا مفصلا عن كل هذه الامور ونرفعه الى مجلس الوزراء وقيادة الجيش . أما الامور الاخرى فتقوم بها السلطة العسكرية، وما زالت الادلة الجنائية تتابع اعمالها، ونتمنى ان يكون هناك تقرير واضح لقيادة الجيش ولمجلس الوزراء ليكشف امام كل العالم".
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