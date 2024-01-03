قتله بطعنات عدة في عنقه... والسبب؟

بتاريخ 16-12-2023، عثر على المواطن ص. ن. (من مواليد عام 1977) في داخل منزله الكائن في محلة نسيم البحر - عرمون جثة مضرجة بالدماء بسبب عدة طعنات في العنق.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر فصيلة عرمون، تمكنت، في خلال فترة زمنية قصيرة، من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:

ب. ع. (من مواليد عام 1997، سوري الجنسية).



ومن خلال التحريات والرصد والتعقب، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بتاريخ 19-12-2023، بعد أن عملت على استدراجه وسوقه إلى مركز الفصيلة، حيث اعترف بجريمته وأنه قتل المغدور نتيجة خلافات شخصية ومادية.



وقد أودع الموقوف القضاء المختص، عملًا بإشارته.