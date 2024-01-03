"إسرائيل حقودة وليست مجنونة"... السيد: لا يردع الجنون إلا الجنون

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كتب النائب جميل السيد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "تعتدي علينا إسرائيل، تستنفر السفارات الغربية في لبنان وتتصل دوَلُها من الخارج لتوجيه الاسئلة والنصائح والتحذيرات: "ماذا ستفعل المقاومة؟! هل سترُدّ؟! هل ستفتح الجبهة في الجنوب؟! لا مصلحة لكم بالتصعيد! لا تستفزوا إسرائيل لأنها في حالة جنون".



‏وأضاف، "فإن لم يسأل السفراء، يتبرع بعض اللبنانيين الباحثين عن أدوار صغيرة، للإتصال بالسفراء او إستضافتهم عارضين ان يكونوا "وسطاء" للرسائل بينهم وبين المقاومة، بينما الوسيط الوحيد الذي تقبل به المقاومة هو عبر الدولة".



وتابع، "‏المهم، ‏إسرائيل تعتدي ومطلوب من لبنان الرواق حتى لا نستفزّ الجنون الإسرائيلي ضدنا".

وأردف، "‏في الواقع، ‏إسرائيل حقودة وليست مجنونة، ولا يردع الجنون إلا الجنون احياناً أو على الأقل الاستعداد للجنون بالمقابل".