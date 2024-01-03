الحزب يستهدف ثكنة زرعيت وجل العلام ظهر اليوم!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان: ‏



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 3-1-2024 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 3-1-2024 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏