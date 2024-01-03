سليم عون يحذّر من خطر الانزلاق الى الحرب!

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وصف النائب سليم عون في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" الوضع الأمني في الجنوب بعد اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري بالخطير، محذرا من "خطر الانزلاق الى الحرب، ولو لم تتسع بعد"، الا انه اعتبر أن "هناك ضابط إيقاع هو الولايات المتحدة الأميركية التي لا تسمح بتمدد الحرب".

وبالنسبة إلى الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اكد" انه بات جاهزا"، لافتاً الى ان "المناسب هو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الظروف".

وفي الملف الرئاسي اكد" ان التيار الوطني الحر مستعد لمد اليد للرئيس نبيه بري وذلك بحسب ما سيكون مضمون مبادرته".