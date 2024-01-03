بعد التصعيد ليلًا.. كيف بدا المشهد صباح اليوم من الجنوب؟

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أطلق العدو الإسرائيلي النيران صباحا، من اسلحته الرشاشة الثقيلة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، بإتجاه اطراف بلدة البستان وعيتا الشعب.

وليلا، خرق الهدوء الحذر في قرى القطاعين الغربي والاوسط، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري على علو منخفض، استمر حتى صباح اليوم، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

واستمر نزوح السكان من القرى الحدودية باتجاه المناطق الاكثر امنا وبخاصة الى مدينة صور.

من جهة أخرى، شهدت مخيمات منطقة صور وعدد من الساحات في صور وقراها تجمعات جماهيرية ليل امس عبرت عن استنكارها لاغتيال الشهيد القيادي في حركة حماس العاروري وإخوانه، وسجلت دعوات للتظاهر والاعتصام واعلان الحداد وتلاوة القرأن الكريم من على مآذن المساجد .