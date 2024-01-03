تأهّب "غير مسبوق" على الحدود...!

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أشارت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى "إصابة جنديين جراء إطلاق قذيفة من جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ باتجاه منطقة رميم بالجليل الأعلى".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى ان "إسرائيل تستعد لرد قوي من ⁧‫حزب الله‬⁩ قد يشمل إطلاق صواريخ بعيدة المدى".

وأكّد الجيش الإسرائيلي، "رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان".



وأضاف، "تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان والجليل".

وشدّدت قناة "الجزيرة" على أن "قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع على الحدود مع لبنان جاءت بعد اجتماع لنتنياهو وغالانت وغانتس".