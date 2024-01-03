living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«القوّات» تُحاصر «الكتائب» في نقابة المحامين..

3
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لينا فخر الدين-

يبدو كأن انتخابات نقيب المحامين لم تنتهِ بعد، إذ لا تزال الاصطفافات داخل مجلس النقابة على حالها، وتحديداً بين حزبَي الكتائب، الذي فاز بمنصب النقيب، والقوات اللبنانيّة الذي حاز حصّة وازنة من الأعضاء تصل أحياناً إلى 7 مقابل 5 للنقيب فادي المصري.خصوم النقيب يتّهمونه بـ«المحاصصة والاستنسابيّة والتعيينات الإقصائية وتصفية الحسابات»، وخصوصاً في تعيين ممثلي النقابة في بعض المناطق المسيحية (الجديدة وجونية وجبيل)، بعدما عزل بعض ممثلي المناطق الذين اصطفّوا ضدّه في الانتخابات الأخيرة مع إبقاء مناصريه فيها. في المقابل، ينكر أنصار المصري هذه الاتهامات مؤكدين أن «التعيينات طبيعيّة ولا دخل للاصطفافات الحزبية فيها».
وزاد الطين بلّة عزل المصري مُنافسه في الانتخابات، مرشّح «القوات» المحامي عبدو لحود، من منصبه ممثلاً النقابة في مجلس النوّاب وتعيين المحامي سعد الدين الخطيب مكانه، ما اعتُبر رسالة تحدّ من المصري للقوات التي خاضت معركةً طاحنة قبل أسابيع لإطاحة الخطيب من منصبه في أمانة سر النقابة. وقُرئ تعيين الخطيب في مجلس النواب والمحامي ماجد دمشقية ممثلاً للنقابة في السرايا الحكومية بأنّه خطوة لإرضاء تيّار المستقبل واستمالته إلى صفّ المصري، ما يُخفّف «قوّة ضغط» القوات داخل المجلس.

وإلى جانب محاولة استمالة «الحريريين»، التقى المصري الأسبوع الماضي النقيب السابق ناضر كسبار الذي لا يزال يحظى بسطوةٍ داخل النقابة، وذلك قبل نحو عامٍ من انتهاء عضويته في مجلس النقابة. وأتى اللقاء الذي نسّقته محامية محسوبة على كسبار إثر انزعاج المصري من إقامة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري تكريماً لكسبار من دون دعوة النقيب إلى الحفل، إضافة إلى اتهامات للنقيب السابق بأنه لا يزال يتصرّف في بعض الملفّات وكأنّه لا يزال في موقعه.
حراك المصري يوحي بأنه يُحاول ترتيب بيته الداخلي وكسر شوكة القوات ليتمكن من «التقليع»، وخصوصاً أنّه لم يتمكّن من إمرار استحقاقَي الموازنة وقطع الحساب في الهيئة العموميّة، بعدما أصرّ خصومه على عدم التصويت عليهما من دون شركة خاصة لتدقيق الحسابات، ولمّح بعضهم خلال الجلسة إلى إمكانية حصول تجاوزات في الصندوق التعاوني خلال الانتخابات الأخيرة وتحديداً في ما يتعلّق بخدمات التأمين.

ولأنّ المصري ما زال «عالقاً» عند الاستحقاقين، عمد إلى إمرار ملف رفع رسم الاشتراك إلى 200 دولار في الأسبوع الأخير من السنة الماضية ليتمكن من صرف الرواتب ولوازم النقابة في حدّها الأدنى حسب ما ينص النظام الداخلي في حال عدم التصويت على الموازنة؛ ورغم أنّه حشد بمباركة الكتائب من أجل إنجاح الجلسة، إلا أنّ الحضور كان هزيلاً ولم يتعدّ الـ 750 محامياً من أصل أكثر من 5 آلاف عادةً ما يحضرون الهيئة العموميّة، ولم يصوّت منهم إلا 538 دعماً لرفع رسم الاشتراك مقابل 200 صوّتوا ضد و5 بالورقة البيضاء، علماً أنّ العرف يقضي بأن إمرار قطع الحساب والموازنة ورسم الاشتراك يكون في جلسةٍ واحدة قبل موعد الانتخابات، إلا أنّ رفض المحامين رفع الرسم إلى 400 دولار كما كان مطروحاً، بالإضافة إلى التصويت على الموازنة وقطع الحساب من دون تدقيق، دفعا بالهيئة العمومية إلى تطيير الملفات الثلاثة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   