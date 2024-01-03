قوات العشائر العربية صعّدت هجماتها ضد «قسد»

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الوطن السورية: شدد مصدر عشائري بريف دير الزور أن قوات العشائر العربية، التي وحدت ألويتها وفصائلها تحت راية «قيادة عسكرية» موحدة قبل شهرين، ستستمر بهجماتها المنسقة وبقوة ضد «قسد» في جميع مناطق هيمنتها بريف المحافظة التي يشكل المكون العربي أغلبية سكانها.

وبين المصدر لـ«الوطن» أن قوات العشائر العربية نفذت أمس عبر قذائف الـ«آر بي جي» والهاون أعنف هجماتها باتجاه نقاط وحواجز «قسد» العسكرية في بلدة الشحيل شرق دير الزور عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث تمكنت من قتل ٧ مسلحين وجرح أكثر من ١٥ آخرين من الميليشيات خلال الهجوم، الذي أعقبته اشتباكات عنيفة بين الطرفين واستقدمت الميليشيات تعزيزات كبيرة إلى البلدة وفرضت حظر تجوال فيها وقامت بحملة دهم واعتقال بحق أبنائها.

وأعلن المصدر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف مسلحي «قسد» نتيجة الهجمات التي نفذها مقاتلو العشائر خلال اليومين الماضيين نحو تجمعاتهم ونقاطهم العسكرية داخل وفي محيط بلدات ذيبان والطيانة والشعفة والجرذي شرق دير الزور، على الرغم من مساندة قوات الاحتلال الأميركي عبر حواماتها الحربية التي حلقت في سماء تلك البلدات وصولاً إلى الشحيل لرصد تحركات قوات العشائر العربية.

المصدر العشائري لفت إلى إيقاع خسائر بشرية وعسكرية أخرى كبيرة لدى استهداف قوات العشائر العربية أول من أمس رتلاً عسكرياً لـ«قسد» في الطريق الذي يربط بلدة آبريهة ببلدة الصبحة شرق دير الزور.