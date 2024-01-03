عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024

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الأخبار: يا مرحباً بالشهادة

الغطاء الأميركي للحرب يتقلّص: إسرائيل إلى «المرحلة الثالثة»... بلا إنجازات



الغزيون يرفضون الهدنة المؤقتة... ويواجهون الجوع





نداء الوطن: حركة مغادرة عبر مطار بيروت... ولبنان يتحرّك نحو نيويورك وواشنطن

إسرائيل تغتال العاروري و"قواعد الاشتباك" ونصرالله يردّ على "التطور الخطير"

البناء: الاحتلال ينفّذ غارة بطائرة مسيّرة على بيروت وضاحيتها لاغتيال قائد في القسام / صالح العاروري شهيدا كما قبل الشهادة يتقن صناعة الحرب ورسم مساراتها / السيد نصرالله يرسم اليوم معادلة الحرب والخطوط الحمراء والرد على العدوان /

اللواء: أخطر استباحة منذ 17 عاماً: اغتيال صالح العاروري في الضاحية

ميقاتي يتهم إسرائيل بجر المنطقة إلى مواجهة واسعة.. وإسرائيل أخطرت إدارة بايدن بعد العملية

الجمهورية: إغتيال العاروري يخلط كل الأوراق

إسرائيل قصفت الضاحية وتخشى الرد

l'orient le jour: Trois membres du Hamas, dont son numéro 2, tués dans un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth : Jour 88 de la guerre Hamas-Israël