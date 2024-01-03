أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقع مصدر أمنيّ أن ترسم المقاومة قواعد جديدة عبر ما سيتمّ رداً على اغتيال القياديّ في حركة حماس صالح العاروري في بيروت، ومنها قواعد تتصل بالاغتيالات منعاً لتكرارها وتوسيع نطاقها، وقواعد تتّصل بما هو خط أحمر كبير اسمه العاصمة وضاحيتها، لكن تحت سقف عدم منح بنيامين نتنياهو التدحرج إلى الحرب الذي يحتاجه في ظل هزيمته في غزة، وهذا له اسم واحد وهو حرب على حافة الهاوية.



كواليس

دعا مصدر دبلوماسي إلى عدم قراءة سحب حاملة الطائرات الأميركية من المنطقة ولاحقاً تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى كيان الاحتلال بصفتها رسائل سلبيّة لبنيامين نتنياهو بقدر ما هي إعلان انكفاء مؤقت لمنحه الوقت وفرصة تصعيد لا تتحمّل واشنطن تداعياتها وتستطيع التبرؤ منها ويمكنها تقديم دورها كوسيط يحمل مشاريع حلول هي في الجوهر تحقيق مصالح الكيان عبر السياسة. وقال المصدر: حاملة الطائرات هي هيبة أميركا ولا تُترك في ميدان استهداف بعد فشل استخدامها للردع.



اللواء: أسرار

لغز



اختلفت تقديرات استمرار الحرب في غزة بين ستة أشهر وسنة ونصف، من دول تبيان مستندات قوية لهذين التقديرين!



غمز

لم تتوصل لجنة تقريب الحسابات حول الزيادة المرتقبة على معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين، الأمر الذي يؤخر التوصّل إلى اتفاق..



همس

اهتزت، حسب مصادر دبلوماسية، مفاوضات البحر الأحمر حول التجارة الدولية، واحتواء التصعيد هناك حسب ما فُهم..



نداء الوطن: خفايا

لوحظ أنّ موضوع الطعن في قرار التمديد للمفتي قد أخذ طابعاً جزائياً مع قيام القاضيين همام الشعار وعبد العزيز الشافعي بخطوات تصعيدية في ملاحقة من يتعرض لهما بالتجريح على خلفية الطعن الذي قدماه ضد المفتي. وقد ردّا على البيان غير الموقّع والذي نُسب إلى قضاة المحاكم الشرعية السنية، ووصفاه ببيان «زرع الفتنة المجهول المصدر وهوية من نشره».

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمام وفد زاره حديثاً، امكانية منح شركتي الخلوي، ألفا» و»تاتش» ترخيصاً لتشغيل خدمة الدفع المباشر عبر الـE-Wallet، وذلك خلافاً لما يردده المسؤولون في وزارة الاتصالات.

يعاني بعض المستشفيات الحكومية من ترهل في الادارات وفراغات بعد استقالة مجالسها الادارية أو إحالة مديريها إلى التقاعد.