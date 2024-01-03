مساعٍ لحلول تنهي أزمة الاستحقاق الرئاسي؟

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الأنباء الكويتية: كانت دورة الحياة عادت إلى طبيعتها في لبنان، بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، بكثير من الكلام عن مساع لحلول تنهي أزمة الاستحقاق الرئاسي، مع التداول بموقف، كان أعلنه رئيس مجلس النواب النواب نبيه بري برفضه المقايضة بين رئاسة الجمهورية والقرار 1701، وتركيز البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتطبيق اتفاق الطائف.

ويأتي، في عداد البرنامج الحكومي، استكمال البحث بتعيين رئيس لأركان الجيش وأعضاء المجلس العسكري.

الهم الآخر الذي يقض مضاجع اللبنانيين إلى الوضع المعيشي الصعب، هو الاستحقاق الرئاسي الذي لم تصدر ولا إشارة إلى الآن، حول توافق ما بشأن شخص من سيحمل لقب «فخامة الرئيس».