بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة جولة لهيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر

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بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة ، جالت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر برفقة أمينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون ومسؤول لجنتي الموارد البشرية والشباب في كولكو كندا السيد فادي القسيس على القنصل اللبناني و رؤساء الطوائف المسيحيين لتقديم التهاني لهم .

ترأس الوفد منسق الهيئة السيد انطوان مناسا وأعضاء الهيئة التنفيذية

شملت الجولة،

قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد ،

راعي أبرشية كندا للموارنة سيادة المطران بول مروان تابت ، راعي أبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران ميلاد الجاويش ، راعي أبرشية كندا للسريان الكاثوليك سيادة المطران بول انطوان ناصيف ، ولفيف من الآباء والكهنة الكرام : رافائيل بشارة كاهن رعية مار جرجس و مار يوحنا للأقباط الارثوذكس مونتريال ،

الارشمندريت ربيع ابو زغيب كاهن كاتدرائية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك مونتريال ،

الأب برنارد باسط كاهن كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك لافال،

الأب العام شربل جعجع كاهن رعية مار يوحنا الرسول للموارنة مونتريال ،

الخوري إيلي ياشوع كاهن كاتدرائية مار أفرام للسريان الكاثوليك لافال ،

الخوري ايلي توما كاهن رعية مار يوحنا المعمدان للروم الارثوذكس لافال ،

تمنّت الهيئة للجميع بأن تحمل الاعياد معها الامن والسلام للعالم ، والخلاص والاستقرار لوطننا الحبيب لبنان .

كما تتمنى الهيئة لكل اللبنانيين منتشرين و مقيمين ميلاد مجيد و سنة مباركة على الجميع بالخير و البركة و الصحة .